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Сегодня, 05:08

Сетьен: «Ничья с «Барселоной» была бы более справедливым итогом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

«Мы заранее знали, что встретимся с отличной командой в отличный для нее момент. У них есть точка вдохновения, и у них все идет хорошо. У нас тоже были шансы, но нам не хватает этого вдохновения. Ньчья была бы более справедливым итогом. Эти три поражения не сильно отдаляют нас от тех, кто выше в таблице», — приводит слова Сетьена Marca.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.

ФК Барселона
ФК Вильярреал
Кике Сетьен
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
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11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
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