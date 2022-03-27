Педри: «Когда играешь против «Реала», не ожидаешь победы со счетом 4:0»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Из-за того, как «Барселона» играла на «Бернабеу», я никогда не забуду эту победу над «Реалом», — приводит слова Педри La Vanguardia. — Мы хотели сыграть хорошо, и остались очень довольны. Все получилось так, как нам хотелось«.

Полузащитник ответил на вопрос о том, ожидал ли он подобного результата.

«Когда играешь против лидирующего «Реала», не ожидаешь победы со счетом 4:0. Такого результата «Барселона» не ожидала», — сказал он.

После 29 туров ла лиги «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов.