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Йович хочет уйти из «Реала». Клуб должен продать его за 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы

Нападающий «Реала» Йович хочет уйти из мадридского клуба летом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Лука Йович хочет уйти из мадридского клуба, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний серб активизировался в вопросе ухода во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что «Реал» также согласен продать нападающего.

При этом клуб должен продать Йовича не менее чем за 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы, затраченные на его подписание.

В нынешнем сезоне Йович забил один мяч и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Реал». Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что серб перешел в «Реал» из «Айнтрахта» 30 июня 2021 года за 20 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/27/primera/1648379989_431953.html
Лука Йович
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ФК Реал
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