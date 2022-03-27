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Лапорта: «Куман спросил, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Я четко ответил, что нет»

Президент «Барселоны» не жалеет об увольнении Роналда Кумана
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал подробности об увольнении тренера Роналда Кумана из каталонского клуба.

«Мы говорили с Роналдом, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Куман спросил меня, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Я очень четко ответил, что нет, не подходит. Мы решили дать Роналду второй шанс. В команде было много повреждений, мотивация игроков была подорвана«.

По словам президента каталонского клуба, в какой-то момент он увидел, что Куман идет по неправильному пути.

«Я не сожалею об увольнении Кумана, и делаю все в интересах «Барселоны». Я сожалею только тогда, когда поступаю не по совести. В этом случае такого не было», — сказал он.

Куман был главным тренером «Барселоны» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял третье место в ла лиге.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220327/1001775133/laporta-explica-conversaciones-koeman-pasado-verano.html
Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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