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Сегодня, 07:30

Полузащитник «Барселоны» Ромеу: «Игра с «Мальоркой» не пошла с самого начала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу оценил игру команды в матче 7-го тура ла лиги с «Мальоркой» (2:2).

«Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей. Они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить эти моменты, потому что нам это необходимо», — приводит слова Ромеу As.

«Барселона» набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. 1 октября команда примет «Севилью».

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ФК Барселона
ФК Мальорка
Ориоль Ромеу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
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Осасуна – Атлетико
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Атлетико

 3
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Кадис

 3 1 1
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 5 1 1
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