Полузащитник «Барселоны» Ромеу: «Игра с «Мальоркой» не пошла с самого начала»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу оценил игру команды в матче 7-го тура ла лиги с «Мальоркой» (2:2).

«Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей. Они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить эти моменты, потому что нам это необходимо», — приводит слова Ромеу As.

«Барселона» набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. 1 октября команда примет «Севилью».