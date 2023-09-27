Хави — о ничьей с «Мальоркой»: «Барселона» слишком много пропустила, совершив две вопиющие ошибки»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду за ошибки в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2).

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью — для нас этого недостаточно», — приводит слова Хави Marca.

Также тренер отметил, что «Барселона» играла против «Мальорки» хорошо, но из-за своих же ошибок потеряла два очка.

«Барселона» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. 1 октября команда примет «Севилью».