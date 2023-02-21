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Сегодня, 22:57

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «МЮ» активно работает над продлением соглашения на пять лет, чтобы не допустить ухода игрока по низкой цене. «Барселона» внимательно следит за ситуацией с переговорами.

Сине-гранатовые хотят купить 23-летнего футболиста на смену ушедшему в «Спортинг» Эктору Бельерину.

Действующий контракт Далота с клубом истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
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 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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