Главный тренер «Альмерии» Гаритано раскритиковал судейство в матче с «Реалом»

Главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано рассказал, что думает о судействе в матче 21-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3). Специалист был удален на 90+7-й минуте за споры с арбитром.

«Обычно я не говорю о судьях. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это не первый раз, когда со мной здесь происходит что-то подобное. Мы еще не выиграли ни одного матча, но вы можете видеть, как команда сражается. Сегодняшний день — кошмар для ребят», — цитирует Гаритано Marca.

До 90+9-й минуты счет был — 2:2, однако после точного удара Дани Карвахаля «Реал» смог вырвать победу.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.