Пирло сыграет в испанской медиалиге

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло примет участие в Кингс Лиге — испанской медиалиге, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на сообщение руководителей турнира в Twitch.

Сообщается, что 44-летний итальянец проведет несколько матчей. Ранее в испанской медиалиге сыграл Серхио Агуэро.

Кингс Лига — испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

24 мая Пирло покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавлял с июня 2022 года.