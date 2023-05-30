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Сегодня, 01:06

Пирло сыграет в испанской медиалиге

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло примет участие в Кингс Лиге — испанской медиалиге, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на сообщение руководителей турнира в Twitch.

Сообщается, что 44-летний итальянец проведет несколько матчей. Ранее в испанской медиалиге сыграл Серхио Агуэро.

Кингс Лига — испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

24 мая Пирло покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавлял с июня 2022 года.

Андреа Пирло
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 И В Н П +/- О
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 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
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 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
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 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
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 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
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 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
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 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
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 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
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