Хави: «Продление контракта с «Барселоной» выполнено на 90 процентов. Проблем не будет»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможное продление контракта.

«Мое продление выполнено на 90 процентов. Проблем не будет, могу подтвердить, что мы очень-очень близки», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что 43-летний испанец продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.