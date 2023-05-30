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Сегодня, 07:09

В «Реале» считают, что Бензема всерьез рассматривает вариант покинуть клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «Реале» считают, что нападающий Карим Бензема всерьез рассматривает вариант ухода из клуба этим летом, сообщает Relevo.

По данным источника, руководство не будет препятствовать уходу Бензема, учитывая, что 35-летний футболист продолжит карьеру не в европейском чемпионате. Также существует вероятность, что Бензема проведет еще один сезон в «Реале» и присоединится к клубу из Саудовской Аравии в 2024 году.

Ранее сообщалось, что французский форвард получил предложение из Саудовской Аравии, где ему предложен контракт на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.

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Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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Пирло сыграет в испанской медиалиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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4.06 20:00
Бетис – Валенсия
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Сельта – Барселона
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Эльче – Кадис
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Эспаньол – Альмерия
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Мальорка – Р. Вальекано
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Вильярреал – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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