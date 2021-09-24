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Серхи Роберто верит в победу «Барселоны» в ла лиге

02:35
Серхи Роберто. Фото Twitter
Серхи Роберто. Фото Twitter
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не теряет надежды на победу в чемпионате Испании. После ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре игрок признался, что верит в успех.

«Ла лига — длинный турнир, но если мы в ближайшее время не улучшим форму, будет трудно выиграть чемпионский титул. Мы должны выиграть ла лигу. Недостаточно просто попасть в четверку лучших. Не думаю, что у других команд состав лучше», — цитирует El Partidazo de COPE Роберто.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.

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Евгений Козинов все материалы автора

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