Пике — о матче с «Атлетико»: «У нас одна цель — выиграть»
08:09
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о предстоящем матче 35-го тура ла лиги с «Атлетико».
«Готовимся к матчу с «Атлетико». Наша единственная цель — победить. Все в наших руках. У нас один выход — победа», — цитирует Пике Goal.
Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 8 мая на «Камп Ноу». Начало — в 17.15 (мск).
Мадридский клуб с 76 баллами возглавляет турнирную таблицу, каталонцы с 74 очками расположились на 3-м месте.
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