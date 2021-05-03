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Пике — о матче с «Атлетико»: «У нас одна цель — выиграть»

08:09
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о предстоящем матче 35-го тура ла лиги с «Атлетико».

«Готовимся к матчу с «Атлетико». Наша единственная цель — победить. Все в наших руках. У нас один выход — победа», — цитирует Пике Goal.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 8 мая на «Камп Ноу». Начало — в 17.15 (мск).

Мадридский клуб с 76 баллами возглавляет турнирную таблицу, каталонцы с 74 очками расположились на 3-м месте.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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