Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хакими: «Я хотел остаться в «Реале» и бороться за свое место, но клуб решил иначе»

05:21
Теги:

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими рассказал об отношении к «Реалу», воспитанником которого он является.

В составе миланской команды хавбек стал чемпионом Италии.

«Реал» был моим домом, я бы хотел остаться там и бороться за свое место, но клуб решил иначе. Я не могу винить Зидана или правление. Думаю, мадридцы имеют право преимущественной покупки», — приводит слова Хакими El Chiringuito.

22-летний марокканец перешел из «Реала» в «Интер» летом 2020 года, проведя до этого сезон в дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Хакими провел 41 матч, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Игроки «Монако» и «Лиона» устроили потасовку после матча. Арбитр показал пять красных карточек
Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула
«Стрельцов» и жизнь Стрельцова: что не так с фильмом
«Локомотив» обратился к фанатам после разгрома от «Зенита»: «Это не то, чего мы ждали»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд