Хакими: «Я хотел остаться в «Реале» и бороться за свое место, но клуб решил иначе»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими рассказал об отношении к «Реалу», воспитанником которого он является.

В составе миланской команды хавбек стал чемпионом Италии.

«Реал» был моим домом, я бы хотел остаться там и бороться за свое место, но клуб решил иначе. Я не могу винить Зидана или правление. Думаю, мадридцы имеют право преимущественной покупки», — приводит слова Хакими El Chiringuito.

22-летний марокканец перешел из «Реала» в «Интер» летом 2020 года, проведя до этого сезон в дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Хакими провел 41 матч, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.