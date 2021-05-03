Хакими: «Я хотел остаться в «Реале» и бороться за свое место, но клуб решил иначе»
05:21
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими рассказал об отношении к «Реалу», воспитанником которого он является.
В составе миланской команды хавбек стал чемпионом Италии.
«Реал» был моим домом, я бы хотел остаться там и бороться за свое место, но клуб решил иначе. Я не могу винить Зидана или правление. Думаю, мадридцы имеют право преимущественной покупки», — приводит слова Хакими El Chiringuito.
22-летний марокканец перешел из «Реала» в «Интер» летом 2020 года, проведя до этого сезон в дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Хакими провел 41 матч, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
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