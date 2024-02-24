В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

В пятницу «Реал Сосьедад» в 26-м туре ла лиги потерпел поражение от «Вильярреала» (1:3). Захарян не сумел завершить игру из-за травмы. Футболист вышел в стартовом составе и ушел с поля на 72-й минуте в сопровождении медицинской бригады, державшись за плечо.

«Замена Арсена Захаряна была запланирована заранее, до падения на плечо. В ближайшее время мы проведем все медицинские тесты, чтобы исключить любые травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян в этом сезоне провел за баскский клуб 27 матчей и отметился 1 результативной передачей. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков