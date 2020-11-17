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Перес не будет препятствовать уходу Рамоса из «Реала»

08:42
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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Президент «Реала» Флорентино Перес активно принимает участие в переговорах о продлении контракта с защитником Серхио Рамосом.

Однако «сливочные» настаивают исключительно на 12-месячной длительности нового контракта, соблюдая тем самым принципы своей политики в отношении футболистов старше 30 лет.

В интервью El Chiringuito TV президент мадридского клуба Флорентино Перес сообщил, что не будет блокировать возможный трансфер Серхио Рамоса в другой клуб, если по игроку поступит удовлетворяющее его клуб предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ», «Ювентуса», «МЮ» и «Ман Сити».

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

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