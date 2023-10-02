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Сегодня, 20:05

Анчелотти заявил, что у него нет конфликта с Модричем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лука Модрич.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что у него нет конфликта с полузащитником Лукой Модричем и объяснил, почему хорват не выходил на поле в последних матчах команды.

38-летний хавбек оставался на скамейке запасных в двух последних играх мадридцев в чемпионате Испании.

«Лука выходил на поле в первом туре Лиги чемпионов, участвовал в дерби с «Атлетико». Он не играл в последних двух матчах из-за очень высокой конкуренции в полузащите. Иногда кто-то должен оставаться на скамейке. У Модрича нет проблем с нами, у нас нет проблем с ним. Я очень уважаю его, но иногда нужно принимать решения, которые дорого обходятся.
С Модричем все в порядке. Это тактическое решение. Все может поменяться завтра или в другой день, когда у нас будет другой матч. Сегодня в запасе Модрич, завтра — Кроос, потом — Тчуамени или Камавинга. Можно спрашивать меня на каждой пресс-конференции, но у нас семь полузащитников, а играть могут только четыре. А когда я выпускаю пятерых, вы начинаете критиковать меня и говорить, что с четырьмя было лучше», — приводит Relevo слова Анчелотти.

30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
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 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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