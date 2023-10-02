Анчелотти заявил, что у него нет конфликта с Модричем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что у него нет конфликта с полузащитником Лукой Модричем и объяснил, почему хорват не выходил на поле в последних матчах команды.

38-летний хавбек оставался на скамейке запасных в двух последних играх мадридцев в чемпионате Испании.

«Лука выходил на поле в первом туре Лиги чемпионов, участвовал в дерби с «Атлетико». Он не играл в последних двух матчах из-за очень высокой конкуренции в полузащите. Иногда кто-то должен оставаться на скамейке. У Модрича нет проблем с нами, у нас нет проблем с ним. Я очень уважаю его, но иногда нужно принимать решения, которые дорого обходятся.

С Модричем все в порядке. Это тактическое решение. Все может поменяться завтра или в другой день, когда у нас будет другой матч. Сегодня в запасе Модрич, завтра — Кроос, потом — Тчуамени или Камавинга. Можно спрашивать меня на каждой пресс-конференции, но у нас семь полузащитников, а играть могут только четыре. А когда я выпускаю пятерых, вы начинаете критиковать меня и говорить, что с четырьмя было лучше», — приводит Relevo слова Анчелотти.

30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.