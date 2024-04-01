Пеллегрини недоволен игрой «Бетиса» против «Жироны»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 30-го тура ла лиги с «Жироной» (2:3).

«У нас очень негативная результативная. Команда вышла на поле, чтобы попытаться выиграть этот матч, однако игра была очень спорной.

Когда проигрываешь, неважно — меньше забитых голов, больше... Есть много вещей, которые нужно проанализировать", — цитирует Пеллегрини Marca.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.