Иско похвалил игроков «Бетиса» за выступление в матче с «Жироной»

Полузащитник «Бетиса» Иско подвел итоги матча с «Жироной» в 30-м туре чемпионата Испании — 2:3.

«Жаль, что проиграли, я считаю, что команда провела хорошую работу. Мы мало пропустили, но забили три гола, которые нам очень навредили. Мы знали, что это была сложная игра, но я думаю, что мы справились. Мы находимся в плохой динамике, и нам нужно положить этому конец как можно скорее», — цитирует Иско Marca.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.

В этом сезоне Иско провел 24 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.