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Пеле назвал Месси? самым совершенным игроком

13:54
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Легендарный бразильский нападающий Пеле считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси самым совершенным игроком на данный момент. По его словам, он — идеальный партнер на поле.

— Месси — классный футболист. Он дает пасы, забивает сам, имеет дриблинг. Если бы мы были в одной команде, то соперникам пришлось бы волноваться о двух игроках, а не об одном. Сегодня Месси самый совершенный футболист, — цитирует Пеле goal.com.

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