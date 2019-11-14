Пеле назвал Месси? самым совершенным игроком

Легендарный бразильский нападающий Пеле считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси самым совершенным игроком на данный момент. По его словам, он — идеальный партнер на поле.

— Месси — классный футболист. Он дает пасы, забивает сам, имеет дриблинг. Если бы мы были в одной команде, то соперникам пришлось бы волноваться о двух игроках, а не об одном. Сегодня Месси самый совершенный футболист, — цитирует Пеле goal.com.