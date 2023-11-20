Роналду признан лучшим полузащитником 2000-х по версии FourFourTwo
Журналисты FourFourTwo составили рейтинг лучших полузащитников 2000-х.
На первом месте оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду. Вторым в рейтинге идет француз Зинедин Зидан, на третьем месте — бразилец Кака.
В топ-20 также попали: Хави, Пирло, Иньеста, Фигу, Недвед, Деку, Лэмпард, Джеррард, Бускетс, Баллак, Скоулз, Фабрегас, Гаттузо, Гиггз, Мендьета, Бекхэм, Роббен.
38-летний Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».
Ранее он оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|28-9
|32
|
3
|Барселона
|13
|9
|3
|1
|26-13
|30
|
4
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|29-12
|28
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|17-16
|21
|
8
|Валенсия
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|
9
|Р. Вальекано
|13
|4
|6
|3
|15-17
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|13
|5
|3
|5
|11-12
|18
|
11
|Хетафе
|13
|3
|7
|3
|15-17
|16
|
12
|Осасуна
|13
|4
|2
|7
|15-21
|14
|
13
|Алавес
|13
|3
|3
|7
|11-18
|12
|
14
|Вильярреал
|13
|3
|3
|7
|18-24
|12
|
15
|Севилья
|12
|2
|6
|4
|18-17
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|13
|1
|4
|8
|18-30
|7
|
20
|Альмерия
|13
|0
|3
|10
|15-35
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|1 : 2
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|1 : 1
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|1 : 1
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|5 : 1
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|2 : 1
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|1 : 1
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|3 : 1
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|11
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|1
|4
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