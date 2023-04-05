Пауло Пеццолано возглавил «Вальядолид»

«Вальядолид» назначил на пост главного тренера уругвайского специалиста Пауло Пеццолано, сообщается на сайте команды. Ранее клуб покинул Хосе Рохо Мартин, известный как Пачета.

39-летний Пеццолано заключил контракт с клубом на срок до июня 2024 года. Ранее он возглавлял «Крузейро», с которым выиграл бразильскую Серию Б.

Первый матч под руководством нового тренера «Вальядолид» проведет 9 апреля против «Мальорки».