Отец Куртуа недоволен, что сын не стал номинантом премии «Спортсмен года»

Отец голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа Тьерри выразил недовольство тем, что его сын не попал в число номинантов на награду лучшему спортсмену 2020 года.

«Не понимаю, как мой сын мог не попасть в число претендентов на звание «Спортсмен года». По моему мнению, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Многие предпочитают обращать внимание на неудачи. Некоторые только этого и ждут, хотя это и случается довольно редко.

Тибо — наш источник гордости. Мы все удивляемся тому, какие результаты он показывает. Он всегда демонстритует то, чего вы не ожидаете", — цитирует Тьерри Marca.

В нынешнем сезоне ла лиги 28-летний бельгиец провел 13 матчей, в 5 из которых не пропустил ни одного гола.