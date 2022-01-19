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Сегодня, 08:28

Суарес может перейти в «Астон Виллу» Джеррарда

Роман Шишов
Корреспондент
Луис Суарес.
Фото Instagram

Уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес может покинуть клуб. Об этом сообщил испанский журналист Херард Ромеро в Twitter.

Как отмечается, у него предложения из клубов Южной Америки и Саудовской Аравии. Однако 34-летний форвард хочет продолжать играть в Европе, поэтому одним из подходящих вариантов он видит «Астон Виллу», которую возглавляет Стивен Джеррард.

Вместе они играли за «Ливерпуль». Суарес считает, что он способен выступать в таком сильном чемпионате, как АПЛ, несмотря на возраст.

Суарес в этом сезоне провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 передачу.

Луис Суарес
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
0
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 2 : 2
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Бетис

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Реал

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