«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Осасуной», Ракитич не забил пенальти в концовке

«Осасуна» и «Севилья» сыграли вничью (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Гости могли одержать победу, но Иван Ракитич в концовке игры не реализовал пенальти. Его удар отбил Серхио Эррера.

«Севилья» набрала 47 очков. Команда идет второй в турнирной таблице. У лидирующего «Реала» на три очка больше при матче в запасе. «Осасуна» на 12-м месте — 29 очков.