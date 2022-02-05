Дубль Браиса Мендеса принес «Сельте» победу над «Райо Вальекано»
«Сельта» победила «Райо Вальекано» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:0.
Оба гола в матче забил нападающий Браис Мендес.
«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 10-е место в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» находится на девятой позиции.
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|50
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|7
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|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
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|9
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|35
|
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|
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|
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|7
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|31
|
9
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|22
|9
|4
|9
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|31
|
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|
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|
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|6
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|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
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|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
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|Кадис
|23
|3
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|11
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|18
|
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|Алавес
|23
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|1
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38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
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|1
|6
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