Дубль Браиса Мендеса принес «Сельте» победу над «Райо Вальекано»

«Сельта» победила «Райо Вальекано» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:0.

Оба гола в матче забил нападающий Браис Мендес.

«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 10-е место в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» находится на девятой позиции.