«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной»
«Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Осасуной».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Следующий матч «Эспаньол» проведет 21 августа против «Вильярреала», «Осасуна» 23 августа встретится с «Сельтой».
Чемпионат Испании. Лига 1
1-й тур
«Осасуна» — «Эспаньол» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Брашанац, Р.Гарсия, Торро, Монкайола (Ойер, 63), Кике Гарсия, Будимир (Авила, 72), Барха (Мартинес, 64).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес (Гори, 82), С.Гомес, Педроса, Хиль (В.Гомес, 87), Мерида (Баре, 62), Меламед (Пуадо, 46), У Лэй (Димата, 63), Эмбарба, Рауль де Томас.
Предупреждения: Меламед, 13. Монкайола, 41. У.Гарсия, 49. С.Гомес, 51. Барха, 51. Гори, 90.
Судья: Ортис Арьяс (Испания).
14 августа. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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