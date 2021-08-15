Дубль Бензема помог «Реалу» победить «Алавес» в первом туре ла лиги

«Реал» в матче первого тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 4:1.

В составе мадридцев дубль оформил Карим Бензема, еще по голу забили Начо и Винисиус. Хозяева ответили точным ударом Хоселу.

Следующий матч «Реал» проведет 22 августа против «Леванте», «Алавес» днем ранее встретится с «Мальоркой».

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Алавес» — «Реал» — 1:4 (0:0)

Голы: Бензема, 48 (0:1). Начо, 56 (0:2). Бензема, 62 (0:3). Хоселу, 65 — с пенальти (1:3). Винисиус Жуниор, 90+2 (1:4).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина (Мойя, 83), М.Гарсия (Лум, 59), Понс (Гвидетти, 59), Хоселу, Мендес (Мартин, 68), Риоха (Пеллистри, 68).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Иско, 88), Каземиру, Вальверде (Асенсио, 88), Бензема (Йович, 89), Бэйл (Родригу, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66), Васкес.

Предупреждения: М.Гарсия, 35. Бэйл, 53. Куртуа, 64.

Судья: Сото Градо (Испания).

14 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».