Канчельскис посоветовал Захаряну наладить быт и найти друзей, чтобы лучше адаптироваться в ла лиге

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал адаптацию российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в ла лиге.

«Сложно ответить, сколько времени ему понадобится для адаптации. Все зависит от самого игрока: как он общается с партнерами, какой он в быту, нашел ли общий язык с командой. Арсен летом присоединился к клубу, у него была скомкана предсезонная подготовка. Это тоже может влиять. У каждого футболиста адаптация проходит по-разному: один быстро адаптируется, другой — медленно. Я считаю, что Захаряну нужно побыстрее вливаться, побольше общаться с футболистами, коммуницировать со всеми и найти круг друзей, которые ему помогали бы в быту в Испании. Ему также нужно выучить язык. Тогда Захаряну будет легче там выступать. Ему еще минимум полгода нужно», — цитирует Канчельскиса Betonmobile.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо». За испанскую команду 20-летний хавбек сыграл 26 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.