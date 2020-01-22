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Окампос посвятил гол погибшему Сале

02:52
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Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал автором победного гола в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Леванте» (3:1). Аргентинец воспользовался возможностью, чтобы воздать должное соотечественнику Эмилиано Сале, который ровно год назад погиб в авиакатастрофе. Игрок «Севильи» вместе с Диегу Карлосом, который играл с Салой за «Нант», продемонстрировали футболку, на которой были написаны слова в адрес погибшего аргентинца.

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