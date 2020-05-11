Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Одному из лучших полузащитников в мире и автору победного гола в финале ЧМ-2010 Адресу Иньесте — 36

10:20
Андрес Иньеста. Фото AFP
Андрес Иньеста. Фото AFP
Теги:

11 мая день рождения празднует полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. Ему исполнилось 36 лет.

Иньеста известен по выступлению за «Барселону» и сборную Испании. В составе национальной команды хавбек стал двукратным чемпионом Европы, а также забил победный гол в финале ЧМ-2010.

За «Барселону» Иньеста выступал с 2002-го по 2018 год. Вместе с каталонским клубом испанец стал 9-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка страны, а также 4-кратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир