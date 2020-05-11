11 мая день рождения празднует полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. Ему исполнилось 36 лет.

Иньеста известен по выступлению за «Барселону» и сборную Испании. В составе национальной команды хавбек стал двукратным чемпионом Европы, а также забил победный гол в финале ЧМ-2010.

За «Барселону» Иньеста выступал с 2002-го по 2018 год. Вместе с каталонским клубом испанец стал 9-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка страны, а также 4-кратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.