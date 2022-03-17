Обамеянг рассказал, что быстро адаптировался к игре в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что ему удалось быстро адаптироваться в команде.

«Я думал, что придется потратить какое-то время на адаптацию, но я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне» с самого начала. Я доволен своей игрой. Одноклубники помогают, а с такой талантливой командой все становится намного проще», — приводит Goal слова Обамеянга.

32-летний Обамеянг перешел в «Барселону» после разрыва контракта с «Арсеналом» в конце января. Габонец забил 6 голов в 9 матчах за каталонцев.