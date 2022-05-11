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Обамеянг надеется, что Дембеле останется в «Барселоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду на то, что его одноклубник Усман Дембеле останется в команде.

«Усман для меня практически как младший брат. Мы часто проводили время вместе с момента, как я перешел в «Барселону». Мы с ним знакомы еще по дортмундской «Боруссии», у нас выстроились братские отношения. Я очень люблю Усмана, я рад за него. Не знаю, останется ли он в «Барселоне», но я всем сердцем надеюсь, что он не уйдет», — приводит Goal слова Обамеянга.

Контракт 24-летнего Дембеле с «Барселоной» действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 француз забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 30 матчах за каталонцев.

Источник: https://www.goal.com/en/news/aubameyang-hopes-little-brother-dembele-stays-at-barcelona-after-/blt52581d961ec56433
Пьер-Эмерик Обамеянг
Усман Дембеле
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ФК Барселона
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 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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