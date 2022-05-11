Обамеянг надеется, что Дембеле останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду на то, что его одноклубник Усман Дембеле останется в команде.

«Усман для меня практически как младший брат. Мы часто проводили время вместе с момента, как я перешел в «Барселону». Мы с ним знакомы еще по дортмундской «Боруссии», у нас выстроились братские отношения. Я очень люблю Усмана, я рад за него. Не знаю, останется ли он в «Барселоне», но я всем сердцем надеюсь, что он не уйдет», — приводит Goal слова Обамеянга.

Контракт 24-летнего Дембеле с «Барселоной» действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 француз забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 30 матчах за каталонцев.