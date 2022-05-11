Карло Анчелотти отказался обсуждать возможные трансферы в «Реал» Мбаппе и Рюдигера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможные трансферы в мадридский клуб защитника «Челси» Антонио Рюдигера и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«После финала сезона будет время об этом поговорить. Но сейчас мы делаем все, чтобы хорошо закончить сезон.

Понимаю, что у вас не так много тем, но о трансферах пока говорить неправильно. Не хочу пока ни о чем думать, кроме матча с «Леванте», к которому вернутся Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, и Карим Бензема», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Матч «Реал» — «Леванте» состоится завтра, 12 мая. Начало — в 22.30 мск. «Реал» 30 апреля досрочно оформил чемпионство Испании.