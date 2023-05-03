«Ньюкасл» предлагает «Барселоне» 80 миллионов евро за Рафинью

«Барселона» получила предложение от «Ньюкасла» по трансферу бразильского форварда Рафиньи, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, «сороки» готовы предложить за бразильца 80 миллионов евро.

Рафинья был приобретен перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.