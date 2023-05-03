«Ньюкасл» предлагает «Барселоне» 80 миллионов евро за Рафинью
«Барселона» получила предложение от «Ньюкасла» по трансферу бразильского форварда Рафиньи, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.
По информации источника, «сороки» готовы предложить за бразильца 80 миллионов евро.
Рафинья был приобретен перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.
В текущем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
3
|Атлетико
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|2 : 1
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|2 : 0
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|- : -
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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