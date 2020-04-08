Нолито признался, что Головин впечатлил его на чемпионате мира-2018

Полузащитник «Севильи» и сборной Испании Нолито в интервью «Известиям» оценил переход российского нападающего Федора Смолова в «Сельту». Также он признался, что впечатлен игрой Александра Головина.

— Зимой партнером Аспаса по нападению в «Сельте» стал российский форвард Федор Смолов. Что можете сказать о нем?

— Федор — сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

— Федор покинул чемпионат России только в 30 лет. Как думаете, не поздно ли, чтобы построить успешную карьеру в Ла Лиге?

— Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон. Знаю, что другой ваш игрок — Александр Головин — рано уехал в Европу и сейчас выступает за «Монако». Он очень впечатлил меня на чемпионате мира — 2018, и думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.