Неймар может стать главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно
В Испании продолжаются разговоры о возможном возвращении нападающего Неймара в «Барселону». Как пишет канал RAC1, 29-летний бразилец — главная цель каталонского клуба в летнее трансферное окно. При этом сам игрок готов пойти на все ради возвращения.
«Барселона» уже контактировала с «ПСЖ» по поводу трансфера но получила отказ. Два года назад каталонцы были готовы заплатить за Неймара 130 миллионов евро и включить в сделку еще трех игроков. В клубе пологают, что «ПСЖ» пойдет на уступки в этом вопросе и отдаст футболиста за меньшие деньги.
Контракт Неймара истекает в 2022 году. Поэтому предстоящее трансферное окно — последний шанс для «ПСЖ» получить хотя бы какие-то деньги за футболиста, иначе он может уйти как свободный агент.
Ранее Неймар не раз говорил о желании вернуться в «Барселону». Однако в последнее время подобные разговоры прекратились. В апреле появилась информация, что в ближайшее время он продлит контракт с парижским клубом, и что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро.
Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.
В этом сезоне Неймар провел 14 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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