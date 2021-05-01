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В сети появилось видео, как Суарес сдает скандальный экзамен по итальянскому языку

11:13
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В сети появилось видео с камеры скрытого наблюдения, на котором уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес сдает экзамен по итальянскому языку. Запись сделана осенью прошлого года в университете Перуджи.

Летом 2020 года Суарес мог перейти из «Барселоны» в «Ювентус», для этого уругвайцу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языку и получить гражданство страны.

Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета Перуджи, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать.

Ректор университета в Перудже Джулиана Грего Болли ушла со своего поста, а до этого была отстранена от работы в связи с расследованием по делу Суареса.

Напомним, что несмотря на аферу, «Ювентус» отказался от Суареса, так как переход был затянут бюррократическими проблемами в связи с получением гражданства.

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