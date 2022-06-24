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Сегодня, 10:35

Луис Суарес может вернуться в «Аякс»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Уругвайский футболит Луис Суарес может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, руководство клуба рассматривает кандидатуру экс-игрока «Барселоны». Футболист может вернуться в голландскую команду этим летом на правах свободного агента. Ранее он играл за «Аякс» с 2007 по 2011 год.

В прошедшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал две передачи в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее он покинул испанский клуб.

Сообщалось также, что футболист может вернуться в «Барселону».

Луис Суарес
ФК Аякс
ФК Барселона
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