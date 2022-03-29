Игроки «Реала» Бензема и Менди могут пропустить матч против «Сельты» из-за травм

Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник команды Ферлан Менди еще не восстановились от травм, сообщает Marca.

По информации источника, сегодня, 29 марта, Бензема и Менди тренировались индивидуально.

Отмечается, что участие нападающего и защитника в матче 30-го тура ла лиги с «Сельтой» находится под вопросом.

Напомним, что оба француза пропустили встречу 29-го тура с «Барселоной» (0:4) из-за повреждений.

«Реал» сыграет в гостях с «Сельтой» 2 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.