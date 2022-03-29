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Лапорта: «Мы не согласимся заплатить такие деньги. Мбаппе и Холанн далеки от «Барселоны»

Лапорта оценил шансы «Барселоны» подписать Мбаппе и Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы каталонского клуба подписать нападающих Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлина Холанна из «Боруссии».

«Мы никогда не согласимся заплатить такие деньги, — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Без вариантов. Мбаппе и Холанн очень далеки от «Барселоны».

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ».

На счету 21-летнего норвежца 23 гола и шесть передач в 23 встречах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанн являются главными трансферными целями «Реала» во время летнего трансферного окна.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1508564588945723408

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Германия

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Македония

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18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
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Р. Сосьедад – Эспаньол
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Жорди Альба

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Хорхе Куэнка

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