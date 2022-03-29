Лапорта: «Мы не согласимся заплатить такие деньги. Мбаппе и Холанн далеки от «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы каталонского клуба подписать нападающих Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлина Холанна из «Боруссии».

«Мы никогда не согласимся заплатить такие деньги, — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Без вариантов. Мбаппе и Холанн очень далеки от «Барселоны».

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ».

На счету 21-летнего норвежца 23 гола и шесть передач в 23 встречах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанн являются главными трансферными целями «Реала» во время летнего трансферного окна.