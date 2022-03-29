Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, при каких условиях Дембеле может остаться в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим Усманом Дембеле.

«Мне нравится Дембеле, он невероятен. Мы предлагали ему новый контракт 20 декабря прошлого года. Если он хочет остаться, то ему придется согласиться на понижение зарплаты. С Дембеле и его агентом трудно представить, что может произойти в будущем», — приводит RAC1 слова Лапорты.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне француз забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 21 матче за сине-гранатовых. Контракт 24-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.