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Сегодня, 10:58

Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, при каких условиях Дембеле может остаться в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим Усманом Дембеле.

«Мне нравится Дембеле, он невероятен. Мы предлагали ему новый контракт 20 декабря прошлого года. Если он хочет остаться, то ему придется согласиться на понижение зарплаты. С Дембеле и его агентом трудно представить, что может произойти в будущем», — приводит RAC1 слова Лапорты.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне француз забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 21 матче за сине-гранатовых. Контракт 24-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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Бывший форвард «Реала» Рауль считает, что команда выйдет в полуфинал Лиги чемпионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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