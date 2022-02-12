Бэйл попал в стартовый состав «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он выйдет на поле с первых минут впервые с августа

Гарет Бэйл выйдет в стартовом составе «Реала» впервые с августа

«Реал» объявил состав на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

В стартовый состав мадридской команды попал нападающий Гарет Бэйл.

В последний раз 32-летний валлиец выходил на поле с первых минут встречи 28 августа в игре 3-го тура ла лиги с «Бетисом» (1:0).

Матч «Вильярреал» — «Реал» состоится сегодня, 12 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.