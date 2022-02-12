Бэйл попал в стартовый состав «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он выйдет на поле с первых минут впервые с августа
Гарет Бэйл выйдет в стартовом составе «Реала» впервые с августа
«Реал» объявил состав на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
В стартовый состав мадридской команды попал нападающий Гарет Бэйл.
В последний раз 32-летний валлиец выходил на поле с первых минут встречи 28 августа в игре 3-го тура ла лиги с «Бетисом» (1:0).
Матч «Вильярреал» — «Реал» состоится сегодня, 12 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.
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|
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|16
|5
|2
|48-20
|53
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
5
|Атлетико
|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|
6
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|6
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|35
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
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|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
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|22
|9
|4
|9
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|
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|9
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|30
|
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|9
|7
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|30
|
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|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
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|21-46
|11
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38 тур
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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