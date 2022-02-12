Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» рассказал о целях команды в сезоне-2021/22.

«Цель «Барселоны» — закончить чемпионат в топ-4, — приводит слова Хави Marca. — Но мы ничего не исключаем, у нас сложная дистанция. Ощущения становятся все лучше и лучше, посмотрим, как долго мы будем сражаться. «Барселона» должна продолжать добиваться результатов. Мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Если с ощущениями все в порядке, результаты придут».

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Встреча «Барселоны» с «Эспаньолом» состоится завтра, 13 февраля. Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.