Нападающий «Гранады» Мачис может сесть в тюрьму за избиение сотрудников столовой
Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис может сесть в тюрьму на полтора года за избиение двух сотрудников столовой, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в апреле 2021 года 29-летний венесуэлец вместе с двумя подельниками устроил драку в столовой города Чурриана-де-ла-Вега.
Отмечается, что прокуратура уже вынесла обвинение нападающему.
При этом причины инцидента неизвестны.
В прошедшем сезоне Мачис забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Гранаду» во всех турнирах. Также на его счету 9 голов в 37 встречах за сборную Венесуэлы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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