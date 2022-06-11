Нападающий «Гранады» Мачис может сесть в тюрьму за избиение сотрудников столовой

Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис может сесть в тюрьму на полтора года за избиение двух сотрудников столовой, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в апреле 2021 года 29-летний венесуэлец вместе с двумя подельниками устроил драку в столовой города Чурриана-де-ла-Вега.

Отмечается, что прокуратура уже вынесла обвинение нападающему.

При этом причины инцидента неизвестны.

В прошедшем сезоне Мачис забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Гранаду» во всех турнирах. Также на его счету 9 голов в 37 встречах за сборную Венесуэлы.