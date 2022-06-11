Бэйл: «Руководство футбола должно что-то делать. Это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег»

Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл выразил недовольство перегруженным футбольным календарем. 32-летний валлиец призвал руководство футбола поставить благополучие игроков выше денег.

«Они должны заботиться об футболистах, — приводит слова Бэйла BBC Sport. — Без игроков нет продукта. В долгосрочной перспективе проявятся последствия. Человеческое тело не может год за годом справляться с таким календарем. Что-то должно измениться, руководство футбола должно что-то делать. Это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег. Очевидно, что-то нужно изменить, любой футболист скажет вам, что игр слишком много. Невозможно играть на высоком уровне при таком количестве матчей».

1 июня полузащитник объявил об уходе из мадридского клуба, за который выступал с 2013 года.