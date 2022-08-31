Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления. Из-за восстановления может сорваться переход в «Челси»

Трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти во время ограбления игрока

Нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления его дома, сообщает The Athletic. Нападение произошло в ночь на понедельник в пригороде Барселоны.

Сообщается, что игроку предстоит курс восстановления после перелома. Это может стать проблемой при переходе форварда в «Челси».

Сроки восстановления зависят от того, согласится ли Обамеянг на операцию. Как отмечают испанские СМИ, на это может уйти около месяца.

Обамеянг не принимал участия в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (4:0), но все же числился на скамейке запасных.