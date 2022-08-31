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Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления. Из-за восстановления может сорваться переход в «Челси»

Трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти во время ограбления игрока
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

Нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления его дома, сообщает The Athletic. Нападение произошло в ночь на понедельник в пригороде Барселоны.

Сообщается, что игроку предстоит курс восстановления после перелома. Это может стать проблемой при переходе форварда в «Челси».

Сроки восстановления зависят от того, согласится ли Обамеянг на операцию. Как отмечают испанские СМИ, на это может уйти около месяца.

Обамеянг не принимал участия в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (4:0), но все же числился на скамейке запасных.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Челси
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 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
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 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
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 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
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 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
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 - : -
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Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
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Борха Иглесиас

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Барселона

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