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Сегодня, 08:13

«Милан» согласовал с «Барселоной» условия аренды Деста

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может провести сезон-2022/ в итальянском чемпионате.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, между «Барселоной» и «Миланом» достигнуто полное соглашение о подписании 21-летнего игрока. Он перейдет в миланский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/23. Чемпионы Италии, вероятно, будут иметь право выкупа защитника по окончании срока аренды.

Сержиньо выступает за сине-гранатовых с октября 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Контракт американца с клубом действует до июня 2025 года.

В текущем сезоне Дест пока не сыграл ни одного матча за «Барселону».

Источник: https://twitter.com/DiMarzio/status/1565071561807335424
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