«Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает». Хави — об игре с «Эспаньолом»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:0).
«Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы. Мы будем играть лучше, будем лучше атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы временами играли хорошо, но не всегда понимали, как действовать при появлении открытых зон. У нас много работы впереди. Когда начинаешь с победы, все становится проще», — приводит слова Хави Marca.
Это первый матч «Барсы» при главном тренере Хави, который возглавил команду 6 ноября. «Барселона» победила в ла лиге впервые за пять матчей — до этого каталонцы дважды сыграли вничью и дважды проиграли.
После этого матча «Барселона» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 17 очками — на 11-й строчке.
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