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Начо выбыл до конца декабря из-за травмы

19:54
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Защитник «Реала» Начо Фернандес получил травму в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). У 29-летнего испанца травма внутренней коллатеральной связки правого колена, сообщает El Mundo Deportivo.

Футболист пропустит минимум два месяца. Ожидается, что Начо сможет вернуться к полноценным тренировкам ближе к католическому Рождеству.

В этом сезоне Начо провел за «Реал» три матча во всех турнирах.

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